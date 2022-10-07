Ярмоленко отметился забитым голом за Аль-Айн: видео взятия ворот ударом в касание

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко открыл счет в матче между Аль-Айном и Диббом Аль-Фуджейрой. Он забил гол уже на шестой минуте матча.

Ярмоленко вышел в старте на правом фланге атаки Аль-Айна в гостевом матче. И на шестой минуте принял участие в голевой атаке. Он получил пас от Лабы на фланг, после чего начал продвигаться с мячом вперед.

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Нападающий считал, что Ярмоленко сделает пас ему в штрафную. Но украинец решил развить атаку другим способом. На углу штрафной он совершил скрытый пас на Надера, который забегал позади него. А сам совершил рывок в штрафную. И туда на него пас и отдал Надер. Ярмоленко только оставалось в касание направить мяч в ворота мимо голкипера, что он и сделал.

Видео гола Ярмоленко

Для Ярмоленко это второй матч за Аль-Айн после перехода в команду. Первый гол он забил в ворота Аль-Дафри, отличившись также и результативным пасом в этом матче. Еще один ассист в его активе в матче против Аль-Джазиры.