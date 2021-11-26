Ярмоленко спасает Вест Хэм, Ференцварош вылетает без Реброва: результаты Лиги Европы 25 ноября

В четверг, 25 ноября, в 5 раунде группового этапа Лиги Европы будет сыграно 15 матчей. Результаты и видео голов смотрите на Спорт24.

Рапид – Вест Хэм 0:2

Голи: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен.)

Как это было Ярмоленко забил гол за Вест Хэм и заработал пенальти в матче Лиги Европы: видео эффектного удара

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе, а на 40-й минуте украинец на дальней штанге головой замкнул навес Николы Влашича. В компенсированное к первому тайму время бывший капитан Динамо заработал пенальти, который реализовал ветеран Вест Хэма Марк Нобл.

Вест Хэм одержал победу со счетом 2:0 и досрочно стал обладателем путевки в 1/8 финала Лиги Европы от группы H.

Байер – Селтик 3:2

Голы: Андрих, 16, 82, Диаби, 87 – Юранович, 40, (пен.), Жота, 56

Бетис – Ференцварош 2:0

Голы: Тельо, 5, Каналес, 52

Динамо Загреб – Генк 1:1

Голы: Менало, 35 – Угбо, 45+1

Галатасарай – Марсель 4:2

Голы: Чикалдау, 12, Чалета-Цар, 30 (аг), Фегули, 65, Бабел, 84 – Милик, 69, 86

Нереализованный пенальти: Милик, 69 (Марсель)

Локомотив – Лацио 0:3

Голы: Иммобиле, 56, 63 (оба – пен.), Педро, 87

Црвена Звезда – Лудогорец 1:0

Гол: Иванич, 57

Митьюлланд – Брага 3:2

Голы: Святченко, 2, Исакссон, 48, Эвандер, 90+3 (пен.) – Орта, 42, Галено, 85

Айнтрахт – Антверпен 2:2

Голы: Камада, 13, Пасиенсия, 90+4 – Наингголан, 33, Саматта, 89

Брондбю – Лион 1:3

Голы: Уре, 51 – Черки, 57, 66, Слимани, 76

Лестер – Легия 3:1

Голы: Дака, 11, Мэддисон, 21, Ндиди, 33 – Младенович, 26

Монако – Реал Сосьедад 2:1

Голы: Фолланд, 28, Фофана, 38 – Исак, 35

Удаление: Фофана, 89 (Монако)

Олимпиакос – Фенербахче 1:0

Гол: Соарес, 90

ПСВ – Штурм Грац 2:0

Голы: Карлос, 45 (пен.), Брума, 56

Рейнджерс – Спарта Прага 2:0

Голы: Морелос, 15, 49