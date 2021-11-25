Рапід – Вест Хем 0:2

Голи: Ярмоленко, 40, Нобл, 45+2 (пен.)

Як це було Ярмоленко забив гол за Вест Хем та заробив пенальті у матчі Ліги Європи: відео ефектного удару

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі, а на 40-й хвилині українець на дальній штанзі головою замкнув навіс Ніколи Влашича. У компенсований до першого тайму час колишній капітан Динамо заробив пенальті, який реалізував ветеран Вест Хема Марк Нобл.

Вест Хем здобув перемогу з рахунком 2:0 і достроково став володарем путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи від групи H.

Байєр – Селтік 3:2

Голи: Андріх, 16, 82, Діабі, 87 – Юрановіч, 40, (пен.), Жота, 56

Бетіс – Ференцварош 2:0

Голи: Тельйо, 5, Каналес, 52

Динамо Загреб – Генк 1:1

Голи: Менало, 35 – Угбо, 45+1

Галатасарай – Марсель 4:2

Голи: Чікалдау, 12, Чалета-Цар, 30 (аг), Фегулі, 65, Бабель, 84 – Мілік, 69, 86

Нереалізований пенальті: Мілік, 69 (М)

Локомотив – Лаціо 0:3

Голи: Іммобіле, 56, 63 (обидва – пен.), Педро, 87

Црвєна Звєзда – Лудогорец 1:0

Гол: Іваніч, 57

Мітьюлланд – Брага 3:2

Голи: Святченко, 2, Ісаксен, 48, Евандер, 90+3 (пен.) – Орта, 42, Галену, 85