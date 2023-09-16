Легенда киевского клуба назвал вероятную причину перехода Сергея Сидорчука в бельгийское Вестерло. По мнению Андрея Ярмоленко, если бы 24 февраля 2022 Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину, то Динамо бы не потеряло капитана команды.

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Ярмоленко: Ему не нужно со мной советоваться, ведь он взрослый человек

Правый вингер пожелал Сергею успехов в новом клубе и заверил, что может вспомнить о Сидорчуке только с теплом. Также Ярмоленко рассказал, что всегда находится с бывшим партнером по команде на связи, ведь он сильно переживает дела киевского клуба.

Думаю, если бы не война, если бы его дети и жена могли находиться в Киеве, он бы никуда не переходил. Сергей больше 10-ти лет отдал Динамо, и мы должны его за это поблагодарить. Он – мой друг, товарищ, капитан Динамо, поэтому, конечно, для нас его переход – это проблема, ведь всегда трудно прощаться с лидерами как на футбольном поле, так и вне его. Но такова футбольная жизнь. Он принял такое решение, придется играть без него,

– сказал Ярмоленко.

Андрей добавил, что в столичном клубе всегда будут рады видеть бывшего капитана.

Любопытно! Ярмоленко начал свои выступления за первую команду Динамо с лета 2008 года, а Сидорчук – с лета 2013 года.

Сидорчук 5 сентября 2023 стал футболистом бельгийского клуба, подписав контракт до конца июня 2026-го.

15 сентября украинский опорник дебютировал за Вестерло, но начал свой путь в Бельгии с разгромного поражения от Антверпена, который станет соперником Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов, 0:3. Вернувшийся в клуб по расположению сборной Украины Сидорчук вышел в старте и провел весь поединок.

Через 90 минут Сергей успел заработать желтую карточку. Это первый клуб для Сидорчука вне родной страны. До перехода в Динамо он воспитывался в Запорожском Металлурге.

Дела его нового клуба на старте сезона-2023/2024 идут очень плохо. Вестерло набрало лишь один балл в 7 матчах и идет на предпоследнем 15 месте.