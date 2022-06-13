Ярмоленко озвучил свои требования по заработной плате в новом клубе, – СМИ

13 июня 2022 , 12:20
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твіттер Ертана Сюзгуна

Турецкий журналист Эртан Сюзгун назвал условия, которые требует вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в новом клубе. Ранее сообщалось, что Бешикташ интересуется украинцем.

Требования украинца

Украинский вингер Андрей Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом.

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32-летний украинец намерен подписать минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и 1 миллион евро подписного бонуса.

Также лидер сборной Украины хочет, чтобы в его соглашении были прописаны бонусы за будущие командные достижения.

Ранее отмечалось, что Бешикташ интересуется украинским вингером.

Журналист Барис Юрдусевен в эфире TRT Spor сообщил, что представители турецкого клуба встречались с Ярмоленко.

Игрок находится в статусе свободного агента после ухода из Вест Хэма.

Карьера Ярмоленко в Вест Хэме

  • Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" в 2018 году.
  • За его трансфер лондонский клуб заплатил 20 миллионов евро дортмундской Боруссии.
  • В общей сложности, Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, у которых отличился 13 голами и 7 ассистами.
  • В текущем сезоне Ярмоленко отметился одним голом в 18 матчах АПЛ.
  • В Лиге Европы на его счету два забитых мяча в 8 встречах.
  • Ярмоленко – второй наиболее оплачиваемый футболист Вест Хэма.
Автор: Дарина Жданович