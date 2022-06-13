Ярмоленко озвучил свои требования по заработной плате в новом клубе, – СМИ

Турецкий журналист Эртан Сюзгун назвал условия, которые требует вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в новом клубе. Ранее сообщалось, что Бешикташ интересуется украинцем.

Требования украинца

Украинский вингер Андрей Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом.

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32-летний украинец намерен подписать минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и 1 миллион евро подписного бонуса.

Также лидер сборной Украины хочет, чтобы в его соглашении были прописаны бонусы за будущие командные достижения.

Ранее отмечалось, что Бешикташ интересуется украинским вингером.

Журналист Барис Юрдусевен в эфире TRT Spor сообщил, что представители турецкого клуба встречались с Ярмоленко.

Игрок находится в статусе свободного агента после ухода из Вест Хэма.

Карьера Ярмоленко в Вест Хэме