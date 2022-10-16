Пас со своей половины поля: Ярмоленко отметился эффектным ассистом за Аль-Айн – видео

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает демонтировать результат за Аль-Айн в ОАЭ. На этот раз он отметился результативным пасом на партнера.

Аль-Айн принимал на своем поле Аль-Вахда в субботу, 15 октября. И главный тренер команды Сергей Ребров поставил Ярмоленко в стартовом составе на этот матч.

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Украинский футболист отблагодарил за это результативною передачей. Во втором тайме Ярмоленко отдал пас со своей половины поля на Рахими, сумевшему обработать мяч и пробить мощно мимо голкипера в противоход.

Правда, этот гол не помог команде получить положительный результат. К тому времени Аль-Айн проигрывал 1:3, поэтому этот гол лишь сократил отставание до минимума. Матч так и закончился со счётом 2:3.

Ярмоленко был заменен на 76-й минуте матча.

Для Ярмоленко этот результативный пас стал уже третьим в чемпионате ОАЭ, что позволило ему подняться на четвёртое место в списке ассистентов. Также на его счету два гола за Аль-Айн в шести матчах.