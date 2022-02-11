Ярмоленко отметился голом за Вест Хэм U-23 и получил удаление: видео мяча

Украинский футболист Андрей Ярмоленко из-за нехватки игровой практики в Вест Хэме вынужден поддерживать форму в матчах команды U-23. В игре против Свонси украинец отличился голом.

Гол и удаление от Ярмоленко

Ярмоленко удалось забить гол в конце первого тайма, сообщает 24 канал. Футболист сборной Украины направил мяч в ворота соперника ударом головой после углового.

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На забитом голе Ярмоленко не остановился и заработал удаление на 50-й минуте. Украинец пытался обуздать мяч после вброса из-за боковой линии.

Андрей вроде бы отмахнулся от соперника, который сразу апеллировал к рефери. Тот без раздумий удалил Ярмоленко с поля.

Статистика Ярмоленко в сезоне-2021/2022