Ярмоленко отметился голом за Вест Хэм U-23 и получил удаление: видео мяча
11 февраля 2022 , 18:19Читати новину українською
Украинский футболист Андрей Ярмоленко из-за нехватки игровой практики в Вест Хэме вынужден поддерживать форму в матчах команды U-23. В игре против Свонси украинец отличился голом.
Гол и удаление от Ярмоленко
Ярмоленко удалось забить гол в конце первого тайма, сообщает 24 канал. Футболист сборной Украины направил мяч в ворота соперника ударом головой после углового.
Это интересно Ярмоленко не отметил гол Вест Хэм: фанаты требуют выгнать украинца из команды
Смотрите видео гола Ярмоленко
На забитом голе Ярмоленко не остановился и заработал удаление на 50-й минуте. Украинец пытался обуздать мяч после вброса из-за боковой линии.
Андрей вроде бы отмахнулся от соперника, который сразу апеллировал к рефери. Тот без раздумий удалил Ярмоленко с поля.
Статистика Ярмоленко в сезоне-2021/2022
- После того, как Дэвид Моес возглавил "молотобойцев" в конце 2019 года, Ярмоленко потерял место в основном составе Вест Хэма.
- В этом сезоне украинец выходил на поле в 22 матчах за лондонцев во всех турнирах. Всего Андрей провел четыре полных матча за Вест Хэм.
- В его активе один гол и три результативных передачи. Контракт футболиста с Вест Хэмом истекает 30 июня 2022 года.