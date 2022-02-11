Гол та вилучення від Ярмоленка

Ярмоленку вдалося забити гол наприкінці першого тайму, повідомляє 24 канал. Футболіст збірної України спрямував м'яч у ворота суперника ударом головою після кутового.

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На забитому голі Ярмоленко не зупинився і заробив вилучення на 50-й хвилині. Українець намагався приборкати м'яч після вкидання з-за бокової лінії.

Андрій начебто відмахнувся від суперника, який відразу апелював до рефері. Той без роздумів вилучив Ярмоленка з поля.

Статистика Ярмоленка у сезоні-2021/2022