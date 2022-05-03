Ярмоленко отличился по системе "гол плюс пас" в составе молодежки Вест Хэма

Вест Хэм U-23 безжалостно разгромил Дерби в рамках Премьер-лиги 2. Украинец Андрей Ярмоленко напрямую приобщился к победе.

Забивает за вторую команду Вест Хэма

Андрей Ярмоленко провел очередной матч за неосновную команду "молотобойцев" – Вест Хэм U-23. Украинец вышел в стартовом составе команды и не подвел. Лидер сборной Украины записал в свой актив "гол+пасс", сообщает 24 канал.

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На 28-й минуте правый вингер довел счет до разгромного 3:0 в пользу "молотобойцев". Андрей поставил грубую точку в первом тайме.

После перерыва хозяева поединка забили еще дважды. На этот раз Ярмоленко не оформил дубль, но отличился голевой передачей. Украинский легионер отдал точный пас на Перкинса, который на 60-й минуте сменил цифры на табло – 4:0.

После второго результативного действия Ярмоленко отыграл еще девять минут и отправился отдыхать на скамью запасных. Вместо украинца на поле появился Мубама. Как раз 17-летний игрок Вест Хэма поставил точку в матче. В итоге – 5:0 сокрушительная победа "молотобойцев".

Вест Хэм U-23 после 26 туров занимает вторую позицию в турнирной таблице. В наследии команды 48 очков.

Дерби с 15 пунктами идет на последнем 14 месте.

Статистика Ярмоленко в этом сезоне