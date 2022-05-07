Ярмоленко обратился с просьбой эвакуировать людей из "Азовстали" в блокадном Мариуполе

Мариуполь – город, который оккупанты превратили в одну сплошную развалину. Завод "Азовсталь" стал крепостью, в подвалах которой до сих пор прячутся местные жители и военные.

Просит помощи для мариупольцев

Андрей Ярмоленко не прошел в стороне от беды украинского народа. Он не только активно помогает землякам, но активно работает на информационном пространстве.

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Один из лидеров сборной Украины открыл своим фанатам глаза на ужасы, которые происходят в Мариуполе. Футболист рассказал, как оккупанты ежедневно обстреливают завод "Азовсталь", где прячутся местные жители, из всей возможной техники.

Из-за постоянных бомбардировок и блокады города нет обеспечить местным всем необходимым. У мариупольцев заканчиваются запасы воды и еды, у них нет света и других бытовых условий. У них есть только надежда, что их смогут эвакуировать. В мае украинским властям благодаря нашим защитникам удалось вытащить из горячей локации несколько десятков местных.

Однако в бомбоубежищах еще достаточно гражданских и военных.

Ярмоленко обратился к международным организациям и мировым политикам, дипломатам по просьбе посодействовать открытию зеленого коридора из "Азовстали".

Видеообращение Андрея Ярмоленко

Ярмоленко активно помогает украинскому народу, продолжающему страдать от агрессии России. Недавно Андрей передал в Чернигов машину скорой помощи. Футболист Вест Хэма присоединился к благотворительному фонду, в котором украинские игроки, выступающие за границей, собирают средства на нужды Украины.

Полный текст из публикации из инстаграммы

Из корабельной и наземной артиллерии, танков, боевых самолетов "Азовсталь", на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами.

– на заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ;

– ежедневно умирают гражданские и военные;

– украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны;

– просим международные организации и мировых политиков и дипломатов оказывать давление на Путина и содействовать организации зеленого коридора для ВСЕХ на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых;

– это остановит кровопролитие, геноцид и смерть.