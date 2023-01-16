Влюбил в себя фанатов Аль-Айна: Ярмоленко может продолжить выступления под руководством Реброва

Андрей Ярмоленко продолжает адаптироваться в ОАЭ. Болельщики Аль-Айна разбрасываются комплиментами в сторону украинского правого вингера.

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад заверил, что Андрей Ярмоленко уже влюбил в себя фанатов Аль-Айна. Хотя провел за команду всего 15 матчей, в которых отличился 4 голами и таким же количеством ассистов.

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Хамад: в последнее время заслужил одобрение болельщиков Аль-Айна

Похоже, что Ярмоленко в последнее время заслужил одобрение болельщиков Аль-Айна, поскольку большинство из них положительно реагируют, когда переговоры с любым игроком на его замену терпят неудачу. До конца трансферного окна осталось 24 дня, а Ярмоленко продолжает сейчас согревать сердца фанатов клуба, играя в стартовом составе Аль-Айна,

– написал журналист.

Такой комментарий представителя СМИ дает понять, что Ярмоленко не будет производить резких изменений в своей карьере по окончании сезона-2022/2023. Контракт Андрея с Аль-Айном рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что капитан сборной Украины перебрался в ОАЭ 13 июля 2022, покинув английский Вест Хэм. Андрей работает под руководством украинского наставника Сергея Реброва, которого СМИ называют преемником Александра Петракова в сборной Украины.

Болельщики Аль-Айна требуют от руководства клуба уволить украинца с должности главного тренера. Фанаты недовольны выступлением команды в текущем сезоне. Аль-Айн после 12 туров идет только седьмым, имея в своем активе 19 баллов. Однако Ребров не торопится покидать ОАЭ.