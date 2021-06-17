Историческое достижение: Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко признан УЕФА лучшим игроком матча после победы над Северной Македонией. Он забил гол и отдал голевую передачу на Романа Яремчука. В то же время лидер команды уже вошел в историю.

Кроме того, Ярмоленко вышел на первое место в истории сборной Украины по системе гол + пас. На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист (63 очка в сумме).

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Вторым в списке идет нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, будучи центрфорвардом сделал 61 результативное действие (48 голов и 13 передач).

Что сказал Ярмоленко после победы над македонцами

Вингер сборной Украины поблагодарил болельщиков, которые приехали, поддерживали на протяжении всего матча. По его словам, эта победа – для них.

Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше,

– эмоционально прокомментировал игру футболист.

Он также отметил, что игра была невероятно тяжелой, хотя и после первого тайма казалось, что не будет проблем в этом матче. Но во втором тайме появилась нервозность после пропущенного гола.

"Очень тяжелая игра. На чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оставили очень много сил. На скамейке очень переживал. На поле легче, не так переживаешь, чем когда со стороны смотришь", – подчеркнул лидер сборной.

Топ-10 самых результативных игроков сборной Украины по системе "гол+пас"

Андрей Ярмоленко – 63 результативных действия (42 гола и 21 ассист)

Андрей Шевченко – 61 (48+13)

Евгений Коноплянка – 21+12 (33)

Олег Гусев – 24 (13+11)

Сергей Ребров – 22 (15+7)

Андрей Воронин – 21 (8+13)

Руслан Ротань – 21 (8+13)

Сергей Назаренко – 20 (12+8)

Андрей Воробей – 16 (9+7)

Евгений Селезнев – 13 (11+2)

Гол Ярмоленко в ворота Северной Македонии: смотрите видео

Важно! Сборная Украины в очень нервном матче минимально обыграла Северную Македонию на Евро-2020 – 2:1. Это первая победа украинцев за семь матчей на чемпионатах Европы.

После двух матчей в активе украинцев 3 очка, но пока подопечные Шевченко занимают третье место в группе C из-за худшей разницы забитых-пропущенных с Австрией. Сегодня австрийцы в 22:00 сыграют с Нидерландами.