Ярмоленко бешеным голом раскрыл ворота Боснии и Герцеговины: видео
12 октября 2021 , 22:06Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 12 октября, сборная Украины по футболу на "Арене Львов" принимает сборную Боснии и Герцеговины. Счет на табло изменился уже на 15-й минуте встречи.
Первыми счет в матче открыла сборная Украины. Цыганков ворвался в штрафную, слева покатил вдоль ворот и Ярмоленко на дальней штанге вколотил мяч в сетку!
Смотрите также Украина – Босния и Герцеговина: Петраков назвал состав на важный матчИнтересно, что Ярмоленко забил в шестом матче подряд за сборную Украины. Это уже 44-й мяч украинца за национальную команду.
Видео гола Ярмоленко
Украина – Босния и Герцеговина: детали матча
- Матч Украина – Босния и Герцеговина проходит на стадионе "Арена Львов". Матч стартовал в 21:45.
- Судить поединок будет немецкая бригада арбитров во главе с 40-летним судьей Феликсом Цваером.
- Украине нужно побеждать Боснию и Герцеговину в двух матчах – сегодня и 16 ноября, чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022.