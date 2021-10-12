Першими рахунок у матчі відкрила збірна України. Циганков увірвався в штрафну, зліва покотив уздовж воріт і Ярмоленко на дальній штанзі вколотив м'яч у сітку!
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Відео голу Ярмоленка
Україна – Боснія Герцеговина: деталі матчу
- Матч Україна – Боснія і Герцеговина проходить на стадіоні "Арена Львів". Матч стартував о 21:45.
- Судить поєдинок німецька бригада арбітрів на чолі з 40-річним суддею Феліксом Цваєром.
- Україні потрібно перемагати Боснію та Герцеговину в двох матчах – сьогодні та 16 листопада, аби зайняти друге місце в групі і потрапити в плей-офф за вихід на ЧС-2022.