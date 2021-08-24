Яркое и вдохновляющее шоу: в Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр-2020

24 августа 2021 , 14:27
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Источник:

24 канал

В японском Токио началась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр-2020. Церемонию принимает Национальный стадион в Токио.

"У нас есть крылья"

Церемония открытия Паралимпиады в Токио имеет слоган "У нас есть крылья". Она началась в 14:00 по киевскому времени.

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Паралимпиаду открыли на Национальном стадионе в Токио. Зрители не смогли посетить церемонию и на ней присутствовали только члены делегаций и представители государств.

Церемонию посетил Император Японии Нарухито. Также присутствовал Эндрю Парсонс – третий президент Международного паралимпийского комитета.

Традиционно церемония началась с вынесения флага страны-хозяйки Игр – Японии.


Церемония открытия Паралимпийских игр-2020​ / Фото Getty Images


Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images


Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images


Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images

Возглавила парад стран команда беженцев. Последней на параде стран будет идти хозяйка Япония.

Что известно о Паралимпиаде-2020

  • Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинские атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.
  • В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран. Всего в программе 22 вида спорта. Впервые на Паралимпиаде будет тхэквондо и бадминтон.
  • Паралимпиада пройдет без зрителей из-за суровых карантинных ограничений в Японии.
  • Сборная Афганистана не будет выступать в Токио на Паралимпийских играх из-за серьезной ситуации в стране.
Автор: Михайло Гема