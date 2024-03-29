Получил пинков от одноклубников: игроки Валенсии "тепло" поздравили Яремчука с выходом на Евро

Сборная Украины успешно преодолела плей-офф раунд и вышла на чемпионат Европы-2024. Весомый вклад в успех "сине-желтых" сделал форвард Валенсии Роман Яремчук.

После матчей за сборную Украины в расположение Валенсии вернулся Роман Яремчук. В команде радушно встретили будущего участника Евро-2024.

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Футболисты Валенсии подготовили "теплую" встречу

"Летучие мыши" решили поздравить украинского форварда с выходом на ЧЕ-2024, а также забитым голом. Футболисты устроили коридор, где Яремчук получил от партнеров по команде дружеских подзатыльников.

Такую же порцию поздравлений получил голкипер Валенсии Гиорги Мамардашвили, который вместе со сборной Грузии вышел на континентальное первенство.

Футболисты Валенсии поздравляют Яремчука с выходом на Евро: видео

Яремчук помог сборной выйти на Евро-2024

Напомним, что Роман Яремчук стал спасителем сборной Украины в матче с Боснией (2:1). Форвард появился на поле, когда команда Сергея Реброва уступала 0:1, но за 9 минут сумел забить мяч и отдать голевой пас на Довбика.

В финальном матче против Исландии (2:1) Роман отыграл 72 минуты. Нападающий Валенсии в конце первого тайма забил гол "викингам", но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Всего на счету Яремчука 14 голов в 48 поединках за сборную Украины.

Свой следующий матч Валенсия сыграет в субботу, 30 марта. Соперником "летучих мышей" будет Мальорка.