Уже прибыл на медосмотр: форвард сборной Украины в шаге от трансфера к победителю еврокубка

Во время нынешнего летнего трансферного окна немало украинских футболистов национальной сборной могут сменить клубную прописку. Неожиданно первым из них может стать нападающий Роман Яремчук.

28-летний игрок Брюгге в прошлом сезоне выступал на правах аренды за испанскую Валенсию. Он вернулся в расположение бельгийского клуба, но там на него не рассчитывают.

Читайте также Неожиданный ход: Довбик сделал выбор в пользу другого неожиданного клуба

Соглашение может быть подписано уже 29 июля

После удачного на индивидуальном уровне Евро-2024 форвард имел несколько предложений о продолжении карьеры в Англии, Франции, Италии и Турции. В последние дни неожиданно появился новый претендент, который очень быстро смог достичь соглашения с игроком и клубом.

Речь идет о греческом Олимпиакосе. Вечером 28 июля эту информацию сообщил известный инсайдер Саша Тавольери.

По его данным, Яремчук подпишет контракт с действующим победителем Лиги конференций на 4 года. Олимпиакос заплатит Брюгге 3,5 миллиона евро, а также будут предусмотрены бонусы.

Утром же 29 июля нападающий уже был замечен в Греции в аэропорту. Он должен пройти медосмотр, после чего ожидается официальное объявление о трансфере.

Яремчук прибыл в Грецию: смотрите видео

. Олимпиакос, кроме титула Лиги конференций, в сезоне-2023/2024 стал бронзовым призером чемпионата Греции. В нынешней кампании команда из Пирея будет выступать в Лиге Европы.

Напомним, что в прошлом сезоне Роман Яремчук провел 29 матчей за Валенсию, в которых отметился 4 забитыми голами. Его действующий контракт с Брюгге рассчитан до 30 июня 2026 года.