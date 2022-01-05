Яремчук получил положительный результат теста на COVID-19
5 января 2022 , 17:54Читати новину українською
Источник:Record
Украинский форвард Бенфики Роман Яремчук заболел коронавирусом. Вирус обнаружили еще у трех игроков команды.
Коронавирус ударил по команде украинца
Кроме Яремчука, коронавирус подхватили Пицци, Неманя Радонич и Миле Свилар, а также несколько игроков дубля Бенфики.
Читайте также: Месси возвращается в Париж: футболист вылечился от коронавируса
Футболист сборной Украины уже болел коронавирусной инфекцией в ноябре 2020-го. В августе того же года у украинца также был положительный тест на COVID-19, однако он оказался ложным.
В следующем поединке Бенфика встретится сыграет против Пасуша-де-Феррейры в Примейра-лиге. Матч состоится 9 января. Скорее всего, украинец не будет участвовать в игре.К слову. В нынешнем сезоне Яремчук в 25 матчах за Бенфику забил 7 голов и отдал 5 ассистам.
Команда "Орлов" занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии.