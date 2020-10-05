Украинский форвард Роман Яремчук провел встречу с руководством "Гента" перед вылетом на октябрьский сбор национальной команды перед матчами Лиги наций.

По информации hln.be, украинцу отказали в возможном трансфере. Отмечается, что стороны вернутся к переговорам после паузы, вызванной международными матчами.

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Яремчук проведет ближайшую неделю в лагере сборной Украины, после чего вернется в бельгиський клуб.

Куда может перейти Яремчук

Наибольший интерес к Яремчуку проявляла итальянская "Рома". Зимой римляне могли купить украинца, но трансфер якобы сорвался из-за высокой цены на футболиста.

Журналист Игорь Цыганык недавно сообщал, что Яремчук может сменить клубную прописку. Впрочем, он не раскрывал детали о потенциальном клубе Романа.

Карьера Яремчука в "Генте"

24-летний Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" Киев за 2 миллиона евро летом в 2017 году. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 9,5 миллиона евро.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На счету нападающего 41 гол в 117 матчах за "Гент".