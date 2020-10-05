Український форвард Роман Яремчук провів зустріч з керівництвом "Гента" перед вильотом на жовтневий збір національної команди перед матчами Ліги націй.

За інформацією hln.be, українцю відмовили у можливому трансфері. Відзначається, що сторони повернуться до переговорів після паузи, викликаної міжнародними матчами.

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Яремчук проведе найближчий тиждень у таборі збірної України, після чого повернеться у бельгіський клуб.

Куди може перейти Яремчук

Найбільший інтерес до Яремчука проявляла італійська "Рома". Взимку римляни могли купити українця, але трансфер начебто зірвався через високу ціну на футболіста.

Журналіст Ігор Циганик нещодавно повідомляв, що Яремчук може змінити клубну прописку. Втім, він не розкривав деталі про потенційний клуб Романа.

Кар'єра Яремчука в "Генті"

24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро.

Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року. На рахунку нападника 41 гол у 117 матчах за "Гент".