Брюгге опубликовал очередное видео после заключения контракта с Яремчуком. Там и стал заметный номер, который выбрал себе украинский форвард. Он будет выступать под номером "70".

Детальнее о переходе Опять будет выступать в Бельгии: Яремчук официально стал игроком Брюгге

Предыдущим клубом Яремчука в Бельгии был Гент, где он выступал под "7" номером. Но когда летом 2021 года он перешел в португальскую Бенфику, этот номер был занят. Так что он выбрал "15". Правда, уже в начале нового сезона Яремчук сменил номер в Бенфике, сыграв матчи с "9" на спине. Но это было не долго – он сыграл всего в 5 матчах из 7 в этом сезоне, каждый раз выходя на поле на смену.

В сборной Украины Яремчук выступает под номером "9".

Но традиционные для нападающих "7" и "9" в Брюгге были заняты другими игроками – Андресом Сковом Ольсеном и Ферраном Хутгла. Именно с последним Яремчуку и придется конкурировать за место в основе. Ведь еще в прошлом сезоне Хутгла выступал за Барселону, где отличился забитым голом в чемпионате Испании и еще одним – в кубковой встрече. А в этом сезоне за Брюгге в шести матчах чемпионата Бельгии забил пять голов и отдал две результативные передачи.