Яремчук назвал топ-чемпионаты, куда может перебраться лидер Динамо Цыганков
Источник:ютуб-канал Влады Седан
Роман Яремчук еще в 2017 году покинул Украину, чтобы получать игровой опыт в Европе. Нападающий Бенфики рассказал, в какую из лиг он видит переход лидера Динамо Виктора Цыганкова.
Яремчук о будущем Цыганкова
Роман Яремчук пообщался с женой Александра Зинченко, знавшей новый выпуск на своем ютуб-канале. Форвард Бенфики уверен, что вскоре в Европе на одного украинского футболиста станет больше.
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Игрок "орлов" не стал называть точный сезон, но заявил, что в ближайшее время в топ-чемпионат переберется лидер "Динамо" Виктор Цыганков.
Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть огромное желание. Это самое главное. Думаю, увидим его за границей в ближайшем будущем,
– сказал Яремчук.
Роман считает, что Цыганкову по силам поиграть в Англии или Италии.
Сам Яремчук уже успел поиграть в бельгийском Генте, откуда перебрался в Португалию. В сезоне-2021/2022 уже успел провести 31 матч, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
Динамо нужно отпускать Цыганкова
- Виктор Цыганков надежно закрепил место в составе Динамо.
- Много слухов всегда появляется вокруг его потенциального перехода в Европу, но игрок продолжает играть в бело-синей футболке.
- Благодаря игре в Динамо заслужил вызов в ряды национальной команды Украины.
- Цыганкова с Динамо связывает контракт, рассчитанный еще до конца июня 2023 года.
- В сезоне-2021/2022 динамовец отыграл 25 поединков, в которых отличился 11 мячами и 4 головыми передачами.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.