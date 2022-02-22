Яремчук назвал топ-чемпионаты, куда может перебраться лидер Динамо Цыганков

Роман Яремчук еще в 2017 году покинул Украину, чтобы получать игровой опыт в Европе. Нападающий Бенфики рассказал, в какую из лиг он видит переход лидера Динамо Виктора Цыганкова.

Яремчук о будущем Цыганкова

Роман Яремчук пообщался с женой Александра Зинченко, знавшей новый выпуск на своем ютуб-канале. Форвард Бенфики уверен, что вскоре в Европе на одного украинского футболиста станет больше.

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Игрок "орлов" не стал называть точный сезон, но заявил, что в ближайшее время в топ-чемпионат переберется лидер "Динамо" Виктор Цыганков.

Когда Цыганков переедет в Европу? Я с ним разговаривал. Думаю, у него есть огромное желание. Это самое главное. Думаю, увидим его за границей в ближайшем будущем,

– сказал Яремчук.

Роман считает, что Цыганкову по силам поиграть в Англии или Италии.

Сам Яремчук уже успел поиграть в бельгийском Генте, откуда перебрался в Португалию. В сезоне-2021/2022 уже успел провести 31 матч, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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