Яремчук про майбутнє Циганкова
Роман Яремчук поспілкувався із дружиною Олександра Зінченко, яка знала новий випуск на своєму ютуб-каналі. Форвард Бенфіки впевнений, що незабаром в Європі на одного українського футболіста стане більше.
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Гравець "орлів" не став називати точний сезон, але заявив, що найближчим часом у топ-чемпіонат перебереться лідер Динамо Віктор Циганков.
Коли Циганков переїде в Європу? Я з ним розмовляв. Думаю, у нього є велике бажання. Це найголовніше. Думаю, побачимо його за кордоном у найближчому майбутньому,
– сказав Яремчук.
Роман вважає, що Циганкову до снаги пограти в Англії чи Італії.
Сам Яремчук вже встиг пограти у бельгійському Генті, звідки перебрався у Португалію. У сезоні-2021/2022 вже встиг провести 31 матч, у яких забив 7 голів та зробив 6 асистів.
Динамо потрібно відпускати Циганкова
- Віктор Циганков міцно закріпив за собою місце у складі Динамо. Багато чуток завжди з'являється довкола його потенційного переходу у Європу, але гравець далі залишається грати у біло-синій футболці.
- Завдяки грі у Динамо заслужив на виклик до лав національної команди України.
- Циганкова з Динамо пов'язує контракт, який розрахований ще до кінця червня 2023 року.
- У сезоні-2021/2022 динамівець відіграв 25 поєдинків, у яких відзначився 11 м'ячами та 4 гольовими передачами.
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 25 мільйонів євро.