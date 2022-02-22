Яремчук про майбутнє Циганкова

Роман Яремчук поспілкувався із дружиною Олександра Зінченко, яка знала новий випуск на своєму ютуб-каналі. Форвард Бенфіки впевнений, що незабаром в Європі на одного українського футболіста стане більше.

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Гравець "орлів" не став називати точний сезон, але заявив, що найближчим часом у топ-чемпіонат перебереться лідер Динамо Віктор Циганков.

Коли Циганков переїде в Європу? Я з ним розмовляв. Думаю, у нього є велике бажання. Це найголовніше. Думаю, побачимо його за кордоном у найближчому майбутньому,

– сказав Яремчук.

Роман вважає, що Циганкову до снаги пограти в Англії чи Італії.

Сам Яремчук вже встиг пограти у бельгійському Генті, звідки перебрався у Португалію. У сезоні-2021/2022 вже встиг провести 31 матч, у яких забив 7 голів та зробив 6 асистів.

Динамо потрібно відпускати Циганкова