Ступарь: Он не касался мяча
Бывший судья ФИФА Мирослав Ступарь прокомментировал эпизод с голом украинского полузащитника Аталанты. По его мнению, мяч Руслана Малиновского в ворота "фиалок" нужно было засчитать.
Тренер Аталанты обозвал рефери, который отменил гол Малиновского
Согласен, при атакующих действиях Аталанты, ее футболист Хатебур формально находился в положении вне игры, однако о какой-то активной фазе не может быть речи. Он ведь не касался мяча, никому не мешал,
– рассказал Ступарь.
Экс-арбитр считает, что главный судья матча поспешил с выводами, которые были не в пользу Аталанты. Не зря тренер бергамовского клуба Джан Пьеро Гасперини был взбешен на рефере, поскольку гол был забит без нарушения правил.
Итальянский наставник назвал судью безумным, а после матча проигнорировал пресс-конференцию с журналистами.
- Аталанта уступила благодаря единственному пропущенному голу на 56-й минуте. Результативным ударом отличился Кшиштоф Пьонтек.
- Клуб из Бергамо не смог вплотную приблизиться к четвертому Ювентусу. Разница между командами в три очка в пользу туринцев.