Ступарь: Он не касался мяча

Бывший судья ФИФА Мирослав Ступарь прокомментировал эпизод с голом украинского полузащитника Аталанты. По его мнению, мяч Руслана Малиновского в ворота "фиалок" нужно было засчитать.

Тренер Аталанты обозвал рефери, который отменил гол Малиновского

Согласен, при атакующих действиях Аталанты, ее футболист Хатебур формально находился в положении вне игры, однако о какой-то активной фазе не может быть речи. Он ведь не касался мяча, никому не мешал,

– рассказал Ступарь.

Экс-арбитр считает, что главный судья матча поспешил с выводами, которые были не в пользу Аталанты. Не зря тренер бергамовского клуба Джан Пьеро Гасперини был взбешен на рефере, поскольку гол был забит без нарушения правил.

Итальянский наставник назвал судью безумным, а после матча проигнорировал пресс-конференцию с журналистами.