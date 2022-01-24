Яремчук лишился главного конкурента в Бенфике на некоторое время

Матчи национальных сборных по футболу в Южной Америке избавили украинца Романа Яремчука от конкурента за место в стартовом составе. Дарвин Нуньес отправился в сборную Уругвая.

Уругвай ведет борьбу за попадание на Чемпионат мира 2022 года. Уже 28 января команда сыграет против Парагвая на выезде. А 2 февраля примет на собственном поле Венесуэлу.

В расположение сборной Уругвая вызвали Дарвина Нуньеса из португальской Бенфики. Он прямой конкурент за место в стартовом составе Романа Яремчука.

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При этом во время матчей сборных в Южной Америке, в Португалии чемпионат не ушел на перерыв. Поэтому ближайшие матчи "орлы" будут вынуждены провести без Нуньеса, что значительно улучшает шансы Яремчука выходить в стартовом составе.

25 января Бенфика сыграет в полуфинале Кубка Португалии против Боавишты. А 2 февраля команду ожидает матч чемпионата против Жил Висенте на собственном поле.

Стоит отметить, что Нуньес является лидером гонки бомбардиров чемпионата Португалии. За 16 матчей он забил 15 голов. Еще дважды он забил в матче Кубка Португалии. А в Лиге чемпионов отличился трижды. Поэтому всего за 25 матчей он забил 20 голов, и еще четыре раза ассистировал партнерам.

Между тем Яремчук за Бенфику сыграл только 13 матчей в чемпионате, где забил 6 голов. А в целом за 26 матчей – всего 7 точных ударов.