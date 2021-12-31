Яремчук благодаря голу стал лучшим игроком Бенфики в матче с Порту

В центральном поединке 16-го тура чемпионата Португалии Порту обыграл Бенфику со счетом 3:1. В составе лиссабонского клуба голом отметился украинец Роман Яремчук, который забил во втором подряд матче чемпионата.

Украинский форвард стал лучшим игроком в составе своей команды. По версии портала WhoScored Яремчук получил 7,1 балла.

Как это было Гол Яремчука не спас Бенфику от поражения в принципиальном матче с Порту: видео точного удара

Оценки матча Бенфика – Порту