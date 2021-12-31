Яремчук благодаря голу стал лучшим игроком Бенфики в матче с Порту

31 декабря 2021 , 13:29
Читати новину українською

Источник:

WhoScored

В центральном поединке 16-го тура чемпионата Португалии Порту обыграл Бенфику со счетом 3:1. В составе лиссабонского клуба голом отметился украинец Роман Яремчук, который забил во втором подряд матче чемпионата.

Украинский форвард стал лучшим игроком в составе своей команды. По версии портала WhoScored Яремчук получил 7,1 балла.

Как это было Гол Яремчука не спас Бенфику от поражения в принципиальном матче с Порту: видео точного удара

Оценки матча Бенфика – Порту

  • Порту набрал 44 очка в 16 турах и лидирует в турнирной таблице. "Драконы" опережают действующего чемпиона Спортинг по дополнительным показателям, а от Бенфики оторвались уже на семь очков.
  • В текущем сезоне Яремчук принял участие в 26 встречах во всех турнирах за Бенфику, в которых забил восемь мячей (шесть – в чемпионате) и отдал пять результативных передач.
  • Интересно, что команды встречались между собой недавно – 23 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Португалии. Победу одержали также футболисты Порту (3: 1).
Автор: Юрій Семенюк