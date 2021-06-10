Япония наколотила 8 голов в ворота женской сборной Украины по футболу

Женская сборная Украины по футболу 10 июня сыграла товарищеский матч против Японии. Поединок завершился разгромным поражением украинок.

Япония – Украина 8:0

Голы: Сиокоси, 5, 41, Ивабучи, 30, 58, Такарада, 38, Сугита, 80, Мина, 89, Момики, 90

Футболистки вышли на футбольное поле арены Edion Stadium Hiroshima. Матч состоялся в рамках празднования 100-летия Японской ассоциации футбола.

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Первая часть встречи завершилась с комфортным счетом для хозяек 4:0. Такое же количество голов влетело в ворота украинской голкипера во второй 45-минутке.

Япония будет участницей Олимпиады, которая стартует в Токио уже в июле 2021 года. Жребий свел японских футболисток с национальными командами Великобритании, Канады и Чили.

Подопечные Натальи Зинченко этим матчем начали подготовку к квалификации Чемпионата мира-2023, которая стартует осенью 2021 года. Наши девушки посоревнуются с Испанией, Венгрией, Фарерскими островами и Шотландией. Поединок против Японии дал первую информацию о функциональном состоянии тренерскому штабу Украины.