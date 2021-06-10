Японія – Україна 8:0

Голи: Сіокосі, 5, 41, Івабучі, 30, 58, Такарада, 38, Сугіта, 80, Міна, 89, Момікі, 90

Футболістки вийшли на футбольне поле арени Edion Stadium Hiroshima. Матч відбувся в рамках святкування 100-річчя Японської асоціації футболу.

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Перша частина зустрічі завершилась із комфортним рахунком для господарок 4:0. Ще така ж кількість голів влетіла у ворота української голкіперки у другій 45-хвилинці.

Японія буде учасницею Олімпіади, яка стартує у Токіо вже у липні 2021 року. Жереб звів японських футболісток із національними командами Великої Британії, Канади та Чилі.

Підопічні Наталії Зінченко цим матчем розпочали підготовку до кваліфікації чемпіонату світу-2023, яка стартує восени 2021 року. Наші дівчата позмагаються з Іспанією, Угорщиною, Фарерськими островами та Шотландією. Поєдинок проти Японії дав першу інформацію про функціональний стан тренерському штабу України.