Япония не хочет принимать клубный чемпионат мира: где состоится турнир

Клубный чемпионат мира-2021 может не состояться в Японии. Местные власти сообщили ФИФА, что не хотят проводить турнир на своей территории.

Клубный чемпионат мира может состояться в Катаре

Японские власти отказываются от клубного чемпионата мира-2021 из-за пандемии коронавируса.

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В Японии считают нецелесообразным и неправильным проведение крупных спортивных соревнований зимой на фоне 5 волны COVID-19. Также в стране заявляют о проблемах с вакцинацией населения.

Следует заметить, что Япония летом приняла Олимпиаду-2020 и Паралимпийские игры. Проведение соревнований в период пандемии вызвало возмущение среди населения.

Во время Игр в Токио проходило много протестов. Поэтому сообщается, что отказ от клубного чемпионата мира имеет и политическую подоплеку.

Действующий премьер-министр Японии Йосихиде Суга намерен покинуть пост 30 сентября. Ожидается, что его преемник будет против проведения клубного чемпионата мира.

Причина в том, что проведение Олимпиады ударило по имиджу действующего премьера. Поэтому, преемник Суги попытается избежать участи своего предшественника.

Как альтернативное место проведения клубного Мундиаля в ФИФА рассматривают Катар. Именно там состоится чемпионат мира-2022 среди национальных сборных.

Клубный чемпионат мира может стать своеобразной подготовкой к Мундиалю 2022 года.

На данный момент известны три участника чемпионата мира:

Челси (Англия)

Окленд Сити (Австралия)

Аль-Ахли (Египет)

Действующим победителем чемпионата мира является мюнхенская Бавария, которая выиграла турнир в 2021 году. Из-за пандемии первенство перенесли с 2020 года на 2021-й.