Клубний чемпіонат світу може відбутися у Катарі

Японська влада відмовляється від клубного чемпіонату світу-2021 через пандемію коронавірусу.

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У Японії вважають недоцільним і неправильним проведення великих спортивних змагань взимку на фоні 5 хвилі COVID-19. Також у країні заявляють про проблеми з вакцинацією населення.

Слід зауважити, що Японія влітку прийняла Олімпіаду-2020 та Паралімпійські ігри. Проведення змагань у період пандемії викликало широке обурення серед населення.

Під час Ігор у Токіо відбувалося багато протестів. Тому повідомляється, що відмова від клубного чемпіонату світу має і політичне підґрунтя.

Чинний прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга має намір залишити посаду 30 вересня. Очікується, що його наступник буде проти проведення клубного чемпіонату світу.

Причина в тому, що проведення Олімпіади вдарило по іміджу чинного прем'єра. Відтак, наступник Суги спробує уникнути долі свого попередника.

Як альтернативне місце проведення клубного Мундіалю у ФІФА розглядають Катар. Саме там відбудеться чемпіонат світу-2022 серед національних збірних.

Клубний чемпіонат світу може стати своєрідною підготовкою до Мундіалю 2022 року.

Наразі відомі три учасники чемпіонату світу:

Челсі (Англія)

Окленд Сіті (Австралія)

Аль-Ахлі (Єгипет)

Чинним переможцем чемпіонату світу є мюнхенська Баварія, яка виграла турнір у 2021 році. Через пандемію першість перенесли з 2020 року на 2021-й.

Зауважимо, що клубний чемпіонат світу-2021 стане останнім в історії, який пройде за звичним форматом. У жовтні 2019 року ФІФА розширила турнір до 24 команд. Мундіаль буде відбуватися один раз на чотири роки.