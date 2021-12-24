Япония не будет отправлять чиновников на Олимпийские игры в Пекине

Правительственная делегация Японии не отправится на Олимпийские игры в Пекине. Однако страна также не будет приобщаться к дипломатическому бойкоту.

Япония уведомила свою позицию

Главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что это решение связано с проблемами прав человека в Китае.

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Мы считаем важным, чтобы в Китае обеспечивались универсальные ценности, такие как свобода, уважение основных прав человека и верховенство закона. Мы приняли решение, всесторонне учитывая такие факторы,

– сказал Мацуно.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что не намерен посещать Игры. Этот вопрос иллюстрирует щекотливую позицию Токио как близкого союзника Штатов.

Также японские чиновники уверяют, что не планируют посылать на Олимпиаду-2022 ни одного члена Кабинета Министров. Однако в сообщении говорится, что на Игры поедут трое неправительственных делегатов.

Это глава оргкомитета Олимпиады в Токио Хасимото Сейко, глава Олимпийского комитета Японии Ямашита Ясухиро и глава Паралимпийского комитета Японии Мори Кадзуюки.

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