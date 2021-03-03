Япония начала подготовку к Олимпийским играм без иностранных болельщиков
Правительство Японии начало подготовку к проведению в Токио Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 с учетом того, что иностранных зрителей на них не будет.
Источник:Mainichi Shimbun
Окончательное решение по этому вопросу примет ряд организаций, в частности Международный олимпийский комитет, в течение месяца – до апреля 2021 года.
Причиной для этого стало массовое беспокойство общественности в Японии относительно распространения коронавируса, особенно в отношении его мутаций. Поэтому японское правительство концентрируется на усилении пограничного контроля вместе с приоритетом – проведением Олимпиады летом 2021 года.
Поэтому чиновники продолжают исследовать возможность проведения игр без иностранных зрителей и обдумывают, сколько посетителей можно будет пускать на трибуны.
В промежуточном отчете в декабре 2020 года, составленном совместно с правительством Токио и столичным оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр, правительство Японии предложило урегулировать такие вопросы, как верхний предел максимального количества зрителей и иностранных болельщиков к весне 2021 года.
- Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли.
- Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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