Уряд Японії розпочав підготовку до проведення в Токіо Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 з урахуванням того, що іноземних глядачів на них не буде.

Остаточне рішення з цього питання ухвалить низка організацій, зокрема Міжнародний олімпійський комітет, упродовж місяця – до квітня 2021 року.

Причиною для цього стало масове занепокоєння громадськості в Японії щодо поширення коронавірусу, особливо щодо його мутацій. Відтак японський уряд концентрується на посиленні прикордонного контролю разом із пріоритетом – проведенням Олімпіади влітку 2021 року.

Відтак чиновники продовжують досліджувати можливість проведення ігор без іноземних глядачів та обмірковують, скільки відвідувачів можна буде пускати на трибуни.

У проміжному звіті в грудні 2020 року, складеному спільно з урядом Токіо та столичним оргкомітетом Олімпійських і Паралімпійських ігор, уряд Японії запропонував врегулювати такі питання, як верхня межа максимальної кількості глядачів та іноземних вболівальників до весни 2021 року. про стан інфекцій COVID-19.

Олімпіада в Токіо мала відбутися у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу її перенесли.

Ігри відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.