Невероятный спасательный гол

Первая часть матча закончилась мировой 1:1. Больше голов фанаты увидели уже после перерыва. Мяч четырежды побывал в воротах обеих команд, пишет 24 канал.

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На 52-й минуте благодаря голу Юма Судзуки хозяева повели в матче 2:1. Однако соперник не опустил руки, не только отыгрался в счете, но вышел вперед 2:3.

Казалось, Сересо Осака будет праздновать гостевую победу, но хозяева встречи считали иначе. Заброс из собственной части поля принес результат. Мяч после сброса головой от партнера по команде получил Эвералдо.

31-летний нападающий находился спиной к воротам и отважился удар бисиклетой. Мяч за невероятной траекторией полетел под дальнюю штангу. Голкипер гостей не ожидал такого удара и даже не попытался поймать мяч. Спасательный гол Эвералдо забил на 89-й минуте.

В итоге – 3:3, боевая ничья. Похоже, после этого шедевра Эвералдо войдет в список претендентов на Премию Пушкаша.

Для Эвералдо это взятие ворот стало лишь вторым в сезоне J-Лиги. Всего в сезоне отыграл 12 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал один ассист.

Выступает бразильский форвард в Японии с 2020 года.

Видеообзор матча (гол Эвералдо с 3:14)