Я сказал Шевченко, что его игроки занимались симуляцией, – тренер сборной Швеции

Во вторник, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1). Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после игры был крайне недоволен поражением.

По его словам, для команды Швеции это очень жесткий результат. Футболисты и тренерский штаб разочарованы таким результатом.

Смотрите также Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

"Нам очень тяжело. Мы разочарованы. Моя команда действовала хорошо, и во втором тайме мы должны были решать судьбу поединка в свою пользу. Это очень жестокий для нас результат. Мы должны пережить это падение вместе", – сказал он.

О чем я говорил с Андреем Шевченко по окончании матча? Я выразил ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды очень уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился,

– заявил Андерссон.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро-2020: что известно