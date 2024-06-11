Карпаты отказались от идеи подписать македонского легионера: известна причина

Яни Атанасов не перейдет во львовские Карпаты. "Зелено-белые" вышли из переговоров с Краковией.

Львовские Карпаты прекратили переговоры с польской Краковией о покупке опорного полузащитника Яни Атанасова. Игрок продолжит выступать в чемпионате Польши.

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Краковия не хочет делать Карпатам скидку на Атанасова

На пути трансфера стала высокая стоимость балканца, которую польский клуб не хочет снижать. Напомним, что Атанасов перешел в Краковию из Хайдука в 2023 году за 420 тысяч евро. Transfermarkt оценивает стоимость легионера в 800 тысяч евро.

Сейчас Карпаты проявляют активный интерес к форварду Миная Владиславу Вакуле, полузащитнику Вереса Виталию Дахновскому и нападающему сборной Коста-Рики.

Напомним, в прошлом сезоне Карпаты стали вице-чемпионом Первой лиги Украины и добыли прямую путевку в элитный дивизион украинского профессионального футбола. В решающем матче, по итогу которого определилась судьба золотых наград в Первой лиге, команда Мирона Маркевича на выезде проиграла Ингульцу (1:2).