Львівські Карпати припинили перемовини з польською Краковією про купівлю опорного півзахисника Яні Атанасова. Гравець продовжить виступати у чемпіонаті Польщі.

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Краковія не хоче робити Карпатам знижку на Атанасова

На перешкоді трансферу стала висока вартість балканця, яку польський клуб не хоче знижувати. Нагадаємо, що Атанасов перейшов до Краковії з Хайдука у 2023 році за 420 тисяч євро. Transfermarkt оцінює вартість легіонера у 800 тисяч євро.

Варто знати. Наразі Карпати проявляють активний інтерес до форварда Миная Владислава Вакули, півзахисника Вереса Віталія Дахновського та нападника збірної Коста-Ріки.

Нагадаємо, в минулому сезоні Карпати стали віцечемпіоном Першої ліги України та здобули пряму путівку до елітного дивізіону українського професіонального футболу. У вирішальному матчі, за підсумком якого визначилася доля золотих нагород у Першій лізі, команда Мирона Маркевича на виїзді програла Інгульцю (1:2).