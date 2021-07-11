Российскую красавицу нокаутировали в первом раунде боя UFC 264: видео
11 июля 2021 , 13:51Читати новину українською
Источник:24 канал
Россиянка Яна Куницкая (13-6) потерпела поражение техническим нокаутом в первом раунде от мексиканки Ирене Альданы (14-6) на турнире UFC 264, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Россиянка с первых минут боя давила соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала ее перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила ее в нокдаун. После серии ударов в партере от Альданы рефери остановил поединок в конце первого раунда. Победу одержала Альдана.
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Видео нокаута в бою Яна Куницкая – Ирене Альдана
- 31-летняя Яна Куницкая в смешанных единоборствах одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
- У 33-летней Ирене Альданы стало 13 побед в ММА при 6 поражениях.