Росіянка з перших хвилин бою тиснула суперницю, до середини першого раунду мексиканка пристосувалася до стилю Куницької і стала її перебивати. Одним з ударів вона пошкодила Яні ніс, а потім відправила її в нокдаун. Після серії ударів в партері від Алдани рефері зупинив поєдинок в кінці першого раунду. Перемогу здобула Алдана.

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Відео нокауту в бою Яна Куницька – Ірен Алдана