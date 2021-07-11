Россиянка с первых минут боя давила соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала ее перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила ее в нокдаун. После серии ударов в партере от Альданы рефери остановил поединок в конце первого раунда. Победу одержала Альдана.

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Видео нокаута в бою Яна Куницкая – Ирене Альдана