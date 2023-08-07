На его месте мог быть Трубин: Интер официально подписал первый номер Баварии

Много было информации об усилении Интера на вратарскую позицию. 7 августа "нерадзурри" поставили точку в вопросе, кто станет новым первым номером команды.

Итальянский гранд официально представил вратаря мюнхенской Баварии Яна Зоммера. Правда, Интер решил принять тишину и не обнародовал детали контракта с новым футболистом.

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Новый первый номер Интера

Ранее сообщалось, что трансфер первого номера сборной Швейцарии обойдется "нерадзурри" в 6 миллионов евро, а стороны заключат 2-летний контракт до 2025 года.

По данным Transfermarkt, стоимость 34-летнего Яна Зоммера составляет 5 миллионов евро.

Это лишь третий иностранный клуб в карьере опытного футболиста, преимущественно игравшего в родной Швейцарии, а с июля 2014 выступал за Боруссию Менхенгладбах и Баварию.

Интер представил Зоммера оригинальным постером. Швейцарец получит в миланском клубе статус первого номера и сменит в воротах Андре Онана, уже успел "начудить" в воротах МЮ.



Ян Зоммер – футболист Интера / Фото итальянского клуба

Напомним, что ранее было много информации о заинтересованности Интера к Зоммеру и нашему Анатолию Трубину. Если трансфер первого удалось воплотить в реальность, то со вторым не получилось. Шахтер пригласил слишком много своего 22-летнего голкипера.

Интер же не был готов отдавать за украинца больше 12 миллионов евро. Теперь за Трубина борется португальская Бенфика, близкая к успеху.

На этом подписании итальянцы могут не остановиться. Ранее отмечалось, что Интер готовит переход двух голкиперов, один из которых будет игроком ротаций. Кроме Онана, команду еще и покинул опытный Самир Ханданович.