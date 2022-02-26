У своєму інстаграмі британець підтримав Україну. Він виступив проти війни.

Варте уваги Путін, ти гірший за диявола, – Левченко жорстко засудила агресію Росії проти України

Коли бачимо несправедливість, дуже важливо з нею боротися. Я всім серцем підтримую відважних людей України, які зазнали такого випробування просто за те, що захотіли вибрати для себе найкраще майбутнє,

– написав Хемілтон.

"І я також підтримую безліч хоробрих громадян Росії, які противляться цьому прояву насильства та шукають лише миру. Будь ласка, бережіть себе. Ми молимося за вас", – додав пілот.



Звернення титулованого гонщика / Фото з інстаграму Хемілтона