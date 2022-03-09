"Душа болит не только у меня, а у каждого украинца"

Бывший защитник национальной команды отметил, что сначала было сложно вступить в территориальную оборону. Поскольку многие желающие вызвались защищать город.

Достойно внимания Если москали прорвутся на запад Украины, то будем резать их как свиней, – Федецкий

Сначала да, ведь очень много патриотов, которые хотят защищать свой край, свою родную землю. Приятно, что в столь тяжелое время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов", – сказал Артем.

Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца,

– подчеркнул футболист.

У игрока спросили есть ли у него свободное время для себя. Однако он подчеркнул, что самое главное сейчас – мир в Украине, поэтому пока в свободные минуты его мысли все равно о войне.

"Вот еще что-то – это мирное небо над головой, к которому мы стремимся. А такие моменты, чтобы в городе был порядок, чтобы не было провокаций, непонятных, подозрительных групп и мародерства – в этом направлении сейчас все хорошо. Люди сознательны, но семье не без урода – случаются единичные случаи мародерства. Люди, несмотря на такое время в стране, пытаются ради своих каких-то целей нажиться на чужом имуществе. Слава богу, это не массово, наши люди умны", – добавил Федецкий.

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