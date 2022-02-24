Украинский футболист обычно не касался политической повестки дня, связанной с войной на Донбассе, предпочитая нейтрально относиться к агрессии России. Но сегодняшнее вторжение ВС РФ вынудило немногословного Ракицкого выступить на стороне Украины, призвав Путина остановить войну.

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Ярослав перебрался в питерский Зенит в 2019 году. До этого защитник отдал 10 лет донецкому Шахтеру.

"Я украинец. Украине мир. Стоп войне", – написал футболист в своем инстаграме.