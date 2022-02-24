Український футболіст зазвичай не торкався політичного порядку денного, пов'язаного з війною на Донбасі, воліючи нейтрально ставитися до агресії Росії. Але сьогоднішнє вторгнення ЗС РФ змусило небагатослівного Ракіцького виступити на боці України, закликавши Путіна зупинити війну.

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Ярослав перебрався до пітерського Зеніта у 2019 році. До цього захисник віддав 10 років донецькому Шахтарю.

"Я українець. Україні світ. Стоп війні", – написав футболіст у своєму інстаграмі.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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