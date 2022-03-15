Я тебя не боюсь, – первая олимпийская чемпионка Украины обратилась к Путину

Украинка Оксана Баюл, выигравшая золото Зимних Олимпийских игр в 1994 году, выступила в поддержку украинского народа.

Баюл рассказала, что она хотела бы сказать Владимиру Путину. Она также сообщила, что Путин разработал "черный список", нацеленный на украинских спортсменов.

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"Путин пытается заставить замолчать всех, кто не отказывается от своей силы, а сила в нашем голосе. Я буду говорить за свой народ. Они просят меня высказаться. Поэтому мое послание ему: "Я тебя не боюсь". Я столько всего пережила в своей жизни, и буду говорить за свою страну, за украинский народ", – заявила Баюл.

Также Оксана поблагодарила волонтеров за поддержку и рассказала невероятную историю из Польши.

"Пусть бог благословит американцев и каждого волонтера, который помогает Украине. Это люди, с которыми мы поддерживаем связь, и мое послание им такое: мы здесь для вас".

У меня была одна женщина, которая попала в США через Польшу, и сказала мне: "Эти волонтеры в Польше, матери, польские мамы, отдали детские коляски. Они оставили их у автобусов, и они пытаются просто поделиться всем, чем могут", – сказала Баюл.

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