"Я такого не ожидал": обидчик украинца Лопес отметил уровень соперника Ломаченко
Источник:Fight Hub TV
Бой Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса собрал на трибунах "Мэдисон-сквер-гарден" множество звездных боксеров. Среди них был Теофимо Лопес, бывший обидчик украинца.
Американский боксер не мог пропустить сражение своего земляка в Нью-Йорке. Теофимо Лопес собственными глазами увидел яркий поединок, в котором по единогласному решению судей победил Василий Ломаченко.
Детальнее Ломаченко победил Ортиса и бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Лопес: Меня очень поразил Ортис
Обидчик украинца признался, что остался пораженным уровнем бокса Ортиса. То же после боя заявил украинский боксер.
Теофимо предполагает, что Джемейн изучал действия Ломаченко на ринге в его поединке двухлетней давности.
Меня очень поразил Ортис. Я этого не ожидал. Наверное, они некоторое время изучали мое сражение с Ломаченко. До определенного момента он бился хорошо, но против Ломаченко тебе действительно нужно сконцентрироваться на поздних раундах. Но в целом я считаю, что Ортис достаточно зрел, чтобы с кем-либо устроить большее и качественное сражение,
– заявил Лопес.
Теофимо заговорил о бое за абсолют между Девином Хейни и Василием Ломаченко. После боя Хейни появился на ринге и бросил вызов украинцу. Зачем тот согласился.
"Я знаю только, что главное здесь бизнес. Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу лишь, что если что-то приносит деньги, то это имеет смысл", – добавил Лопес.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Хейни – Ломаченко может состояться в новом 2023 году.