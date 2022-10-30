"Я такого не ожидал": обидчик украинца Лопес отметил уровень соперника Ломаченко

Бой Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса собрал на трибунах "Мэдисон-сквер-гарден" множество звездных боксеров. Среди них был Теофимо Лопес, бывший обидчик украинца.

Американский боксер не мог пропустить сражение своего земляка в Нью-Йорке. Теофимо Лопес собственными глазами увидел яркий поединок, в котором по единогласному решению судей победил Василий Ломаченко.

Детальнее Ломаченко победил Ортиса и бросил вызов абсолютному чемпиону мира

Лопес: Меня очень поразил Ортис

Обидчик украинца признался, что остался пораженным уровнем бокса Ортиса. То же после боя заявил украинский боксер.

Теофимо предполагает, что Джемейн изучал действия Ломаченко на ринге в его поединке двухлетней давности.

Меня очень поразил Ортис. Я этого не ожидал. Наверное, они некоторое время изучали мое сражение с Ломаченко. До определенного момента он бился хорошо, но против Ломаченко тебе действительно нужно сконцентрироваться на поздних раундах. Но в целом я считаю, что Ортис достаточно зрел, чтобы с кем-либо устроить большее и качественное сражение,

– заявил Лопес.

17 октября 2020 года Лопес победил Ломаченко по судейским запискам. Теофимо нанес украинцу болезненное поражение и забрал из-под носа Василия звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Правда, уже в следующем бою против Джорджа Камбососа потерял чемпионские пояса. Теперь ими владеет Дэвин Хейни.

Теофимо заговорил о бое за абсолют между Девином Хейни и Василием Ломаченко. После боя Хейни появился на ринге и бросил вызов украинцу. Зачем тот согласился.

"Я знаю только, что главное здесь бизнес. Они говорят о поединке Хэйни и Ломы. Не хочу ничего говорить о судьях. Скажу лишь, что если что-то приносит деньги, то это имеет смысл", – добавил Лопес.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Хейни – Ломаченко может состояться в новом 2023 году.