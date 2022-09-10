Я солидарен с народом Украины, – капитан Боснии и Герцеговины отказался от матча с россией

Недавно сборная Боснии и Герцеговины заявила, что сыграет в товарищеском матче с россией. Однако лидеры команды и деятели страны против такого поединка.

Джеко: Я всегда выступаю только за мир

Нападающий и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказывается играть в спарринге с россией. Футболист подчеркнул, что он солидарен с украинцами.

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Я против проведения этого матча. Я всегда выступаю только за мир. Ассоциация знает мое мнение. К сожалению, я не тот, кто принимает решение о том, с кем будет играть БиГ, но у меня есть четкая позиция, не включающая участия в этой игре, пока страдают невинные люди. Я солидарен с народом Украины в это сложное время для них,

– сказал капитан Боснии и Герцоговины.

Отметим, что Джеко не первый, кто заявил об отказе играть с россией. Полузащитник Миралем Пьяныч также выступил против игры с россиянами.

Мэр Сараево Беньямина Карич тоже возмутило решение национальной команды Боснии и Герцеговины сыграть с представителями страны агрессора. Она даже пригрозила Футбольной Ассоциации страны.

После полномасштабного нападения россии на Украину футбол страны агрессорки начали изолировать. Клубы исключили из еврокубков, а сборную – по плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира, также российскую сборную по футболу исключили из розыгрыша Лиги наций.