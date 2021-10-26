Я смогла стать лучшей, – Костюк о победе на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Румынии. Украинка одолела американку Бернарду Перу.

"Я набралась опыта"

Марта Костюк рассказала, что она хорошо чувствовала себя на подаче до счета: 4–1 во второй партии. Теннисистка отметила, что уверенно проводила свои геймы, поэтому на приеме была более расслабленной.

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Думала, что даже если что-нибудь пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивает по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью.

– рассказала украинка.

Теннисистка рассказала, что целый год работала над собой. Она также подчеркнула, что быть дисциплинированной крайне важно.

"Я не говорю о таких вещах, как идти вовремя спать, а именно о выборе ударов. Думаю, что за последние недели я смогла разобраться, как с этим справляться в важные моменты, чтобы не делать ошибочных решений. Также я набралась опыта, хотя я много соревнований пропустила, но я много тренировалась и матчей много провела. Думаю, что я смогла стать лучше", – сказала Костюк.