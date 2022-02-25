Я сейчас в Киеве, мы должны оставаться сильными, – экс-тренер Шахтера Фонсека

Бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека отреагировал на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

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"Я хотел бы поблагодарить всех, кто посылал заботливые сообщения поддержки моей семье и мне. Мы находимся в Киеве и делаем все возможное, чтобы оставаться сильными в этот очень сложный для Украины момент", – написал Фонсека и опубликовал видеосообщение.

Португалец во время своей работы в Шахтере женился на украинке, пара воспитывает сына.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.